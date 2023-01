Schon bald könnte jeder jemanden kennen, der Opfer eines ausgebufften Telefonbetrügers geworden ist. Probleme mit falschen Polizisten, unechten Töchtern, Söhnen und sonstigen Verwandten, die versuchen, Menschen am Telefon sensible Daten herauszulocken, um sie um ihr Hab und Gut zu bringen, werden auch in der Region Leoben nicht weniger. Im Gegenteil.