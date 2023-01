Es gibt noch keinen Gemeinderatsbeschluss, aber im Gemeindevorstand von Traboch - bestehend aus Bürgermeister Joachim Lackner, Vizebürgermeister Martin Schuchaneg und Gemeindekassier Franz Hude - hat man bereits erste Schritte für ein 1,7 Millionen Euro teures Projekt gesetzt. "Wir sind in einer ersten Planung für die Erneuerung unseres Sportzentrums, das schon sehr in die Jahre gekommen ist. Wir möchten bis zur Gemeinderatssitzung im März einen Plan präsentieren können, wo genau ersichtlich ist, was kommen wird, was gemacht werden muss, wohin die genauen Kosten gehen. Erst, wenn es danach einen Beschluss gibt, dass wir das machen wollen, werden wir Kontakt mit dem Land wegen Bedarfszuweisungen und Förderungen aufnehmen", erzählt Lackner.