Nepal lässt Christa Leodolter und Reimund Nentwig-Leodolter seit Jahren nicht mehr los. Das hat nicht nur mit der Leidenschaft der beiden Trofaiacher für das Land am Fuße des Everest und seine Bewohner zu tun. Denn für die beiden Höhenbergsteiger gibt es in Nepal immer was zu tun. Nach dem großen Erdbeben 2015 starteten sie eine Hilfsaktion für die betroffenen Gebiete, die sich als beispiellos erweisen sollte.