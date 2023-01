Mit 1176 Flügen verzeichnete der C17 Flugrettungsstützpunkt in St. Michael - wie die gesamte österreichische Flugrettung - 2022 so viele Flüge wie noch nie. Es wurde mit 21.934 Einsätzen österreichweit von einem "Flugretter-Rekordjahr" gesprochen. Das stimmt so weit auch, ist aber nur logisch, meint St. Michaels Stützpunktleiter und Pilot Thomas Leitold. Auch dass der Notarzt sehr oft nachalarmiert werden muss, hat aus der Sicht des Notarztes Marcel Rigaud einen einfachen Hintergrund.