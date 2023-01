132.355,23 Euro – und damit ein Spendenrekord – konnten beim mehrtägigen Biker-Benefizfestival "Iron Road for Children" im Vorjahr erzielt werden. Auf diesem Erfolg ausruhen will – und kann – sich die IRFC-Crew aber nicht. Schließlich gilt "nach der IRFC ist vor der IRFC" oder noch viel mehr: "Jeden Tag ist IRFC." Schließlich will die Rekordsumme an Spendengeldern auch schnellstmöglich an die richtigen Stellen verteilt werden – nämlich an erkrankte Kinder.