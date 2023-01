Am gestrigen Freitag geriet neben der B 113 auf Höhe Zigeunerwald aus bisher ungeklärter Ursache ein Traktor in Brand. Gegen Mittag wurden die Feuerwehren Kammern im Liesingtal und Seiz alarmiert, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Traktor bereits in Vollbrand. Verletzt wurde niemand.