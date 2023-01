Gemeinden in Geldnöten

"Schaue jeden Tag auf das Konto, ob ausreichend Geld für Gehälter da ist"

Die Finanzierung des Gemeindehaushalts treibt so manchem Ortschef die Schweißperlen auf die Stirn, wie beispielsweise in Radmer oder Vorderberg. In Kalwang hingegen herrscht positive Stimmung, denn es gibt Zuzug durch Arbeitsplätze und neuen Wohnraum.