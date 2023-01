Versicherungen haben nicht nur angestellte Beraterinnen und Berater, sie lagern auch einen Teil ihrer Dienstleistung an selbstständige Unternehmen aus, die Versicherungsagenturen. In der Steiermark gibt es davon 1300, in den Bezirken Bruck-Mürzzuschlag und Leoben sind es 167 Unternehmen, drei Viertel davon sind EPUs, also Ein-Personen-Unternehmen. Die Wirtschaftskammer hat im Vorjahr in einer Studie erhoben, wie es dieser Branche geht und welche Chancen sie bietet. Diese Studie wurde am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Bruck vorgestellt.