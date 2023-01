Um 9.28 Uhr am Montagvormittag wurde die Feuerwehr St. Michael zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Ein Pkw-Lenker war auf der A9 Pyhrnautobahn vom Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Voralpenkreuz unterwegs, als er einen Brand an seinem Fahrzeug bemerkte, wie Herbert Strommer von der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael berichtet. Auf Höhe des Ortnerhofs habe der Lenker sein Fahrzeug in der Einfahrt abstellen können, nachdem "Rauch und Flammen aus dem Motorraum gekommen waren", führt Strommer aus.