"Gewerbeobjekt mit Hubschrauberlandeplatz und Parkanlage" – so der Titel eines Inserates, das aktuell auf Immobilienplattformen zu finden ist. Ein Blick auf die Details verrät: Zum Verkauf steht eine Immobilie mit einer Nutzfläche von 4100 Quadratmetern und einer gesamten Grundfläche von 29.194 Quadratmetern. Kurios: Inkludiert sind auch ein eigener Hubschrauberlandeplatz und eine weitläufige Parkanlage. Der Kaufpreis: 1,9 Millionen Euro.

Zu erwerben ist diese "ehemalige Krankenanstalt", wie im Inserat zu lesen ist, in Eisenerz: Es handelt sich dabei um den SIM-Campus, der da gerade im Internet zum Kauf angeboten wird. 2021 hatte Markus Schlager den Campus, eine Ausbildungs-, Trainings- und Forschungseinrichtung für das Gesundheits- und Sicherheitswesen, vom Land Steiermark gekauft. Nach ersten Meldungen über ausstehende Zahlungen folgte im Vorjahr die Insolvenzmeldung, nachdem die Gläubiger den Sanierungsplan abgelehnt hatten. Im November wurde bekannt, dass das Gebäude samt Einrichtung vom Masseverwalter veräußert wird. Zu Buche standen 1,9 Millionen Euro Schulden.

Auch Inventar steht zum Verkauf

Nun also steht der SIM Campus ganz offiziell zum Verkauf. Wer und ob sich überhaupt jemand für ein solches Objekt interessiert? Die Zugriffe auf das Inserat seien gut, viele würden es beobachten und auch Rückfragen von Interessenten habe es bereits gegeben, berichtet Marion Handler von der Neuhold Immobilien GmbH.

Inserat für ein "Gewerbeobjekt mit Hubschrauberplatz und Parkanlage" © Screenshot willhaben.at

Was bei einem Verkauf mit dem ehemaligen SIM-Campus passieren könnte, steht noch in den Sternen. Das Naheliegendste sei wohl, so die Einschätzung der Expertin, eine Nutzung in einer ähnlichen Richtung beziehungsweise im erweiterten Gesundheitsbereich – schließlich sei die Infrastruktur bereits vorhanden.

Das Gebäude selbst erstreckt sich über mehrere Etagen, in denen sich unter anderem Ein- und Mehrbettzimmer, Behandlungsräume, Toiletten und Duschen befinden. Vorhanden seien unter anderem die komplette Zimmerausstattung mit Betten und Tischen, Reinigungsmaschinen, aber auch medizinische Geräte und Behandlungsstühle, sowie der gesamte Gastrobereich mit Geräten, der auf relativ neuem Stand ist, wie Handler berichtet. Zwar ist das Inventar im Kaufpreis nicht enthalten, kann jedoch nach Absprache separat erworben werden.

Die weitläufige Parkanlage inklusive Hubschrauberlandeplatz (im Hintergrund) sind laut Inserat im Kaufpreis mit inbegriffen © Johanna Birnbaum

15.179 Quadratmeter der Gesamtgrundfläche sind laut Inserat übrigens als allgemeines Wohngebiet mit einer Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,8 gewidmet, 14.015 Quadratmeter stellen steile Waldfläche dar.