Wider Erwarten viel Lob gab es für die Entscheidung, die Öffnungszeiten der "Arena am Waldfeld in Fohnsdorf" einzuschränken. Änderungen bei den Öffnungszeiten gab es mit Jahresbeginn aber auch im Leobener Einkaufszentrum LCS: "Einige Shops sind an uns herangetreten, dass es aufgrund der Personalressourcen schwierig sei, die Besetzung durchzuführen und ob es deshalb möglich wäre, die Öffnungszeiten zu verändern", berichtet Christian Trampus, Centermanager des LCS.