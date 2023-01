Gerüchte über die Silvesterfeier am Leobener Hauptplatz und angebliche "Schwierigkeiten mit Bewohnern der Baumaxhalle" ebben nach wie vor nicht ab (wir berichteten). Am Dienstag erreichten neue Mitteilungen die Redaktion – in E-Mails war unter anderem von sexuellen Belästigungen wie "Busengreifen" und "Popoklatschen" die Rede. Zur Anzeige gebracht wurde aber noch nichts, wie Leobens stellvertretender Polizeichef Herbert Huber Dienstagnachmittag auf Anfrage der Kleinen Zeitung erklärt.