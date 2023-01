Es ist wohl eine der absoluten Horrorvorstellungen jeder Frau, was einer 52-jährigen Leobenerin in der Nacht vom 23. auf 24. Dezember passiert ist. Wie jetzt bekannt wurde, war sie in jener Nacht gegen 1.15 Uhr in der Leobener Innenstadt von einem Unbekannten verfolgt und niedergestoßen worden. Dabei zog sie sich einen Bruch des Schlüsselbeins zu.