Leobener Bauernmarkt hat im Jänner nur freitags geöffnet

Im Jänner 2023 wird der Leobener Bauernmarkt ausschließlich freitags in der Zeit von 7 bis 12 Uhr stattfinden. Zudem entfällt der traditionelle Markt am Dreikönigstag am Freitag, dem 6. Jänner.