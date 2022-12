Hohe Wellen schlägt der Umstand, dass die Stadt Leoben zu Silvester auf das Abschießen eines großen Feuerwerks am Hauptplatz verzichten wird. Als Hauptgründe nannte Citymanager Edgar Schnedl die Rücksichtnahme auf Tierhalter und ihre Lieblinge, Aspekte des Umweltschutzes, aber auch Pietätsgründe in Hinblick auf den Ukrainekrieg, der nach wie vor in voller Wucht wütet.