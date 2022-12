Leoben schießt aus Rücksicht auf den Ukrainekrieg kein Feuerwerk ab

Die Stadt Leoben geht die Silvesterfeier am Hauptplatz heuer deutlich ruhiger an. Aus Umweltschutzgründen, aber auch aus Pietätsgründen in Hinblick auf den Ukrainekrieg gibt es kein großes Feuerwerk.