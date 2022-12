Wegen Kostenexplosion: Huber Erdbewegung und Transport GmbH schlitterte in die Insolvenz

Das Unternehmen Huber Erdbewegung & Transport GmbH mit Sitz in Traboch ist insolvent. Betroffen sind 29 Mitarbeiter und rund 70 Gläubiger. Das Unternehmen soll aber weitergeführt werden.

Am Montag, dem 7. November, wurde der Insolvenzantrag beim Landesgericht Leoben eingebracht © Imago Stock

800 Euro Benzinkosten: Pendeln zu teuer, Pfleger gab heißgeliebten Job im LPZ Mautern auf

Werner Koch war fünf Jahre lang Pfleger im LPZ Mautern, das Pendeln von Peggau ins Liesingtal machte für ihn aus Kostengründen einen Wechsel ins LKH Graz notwendig. Seine alte Arbeitsstelle vermisst er.

Heimleiterin Yvonne Kneißl, Werner Koch und Pflegedienstleiterin Karmela Kinsky © Johanna Birnbaum

Powerfrau aus St. Michael: Vierfach-Mama Karin Jöchlinger über ihren Traumjob als Jungbäuerin

Mit 30 Jahren ist Karin Jöchlinger aus St. Michael Mama von vier Mädchen, verheiratet, und Landwirtin. Sie liebt ihren Beruf, als Direktvermarkterin tätig zu sein - weiß aber auch, wie fordernd es sein kann, alles unter einen Hut zu bringen.

Karin Jöchlinger mit ihrem Mann Gerhard und ihren zweijährigen Zwillingen Hannah und Sofia © Isabella Jeitler

Notärztliche Versorgung: Bürgermeister empört über Aussage von Juliane Bogner-Strauß

Die Aussage von Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß in einem Interview, dass Bürgermeister aus den Bezirken Leoben und Liezen erklärt hätten, "keinen zusätzlichen Notarztstützpunkt zu brauchen", sorgt bei den Betroffenen für Empörung.

Ludwig Gottsbacher, Bürgermeister von Radmer, ist, wie seine Bürgermeisterkollegen, empört über die Aussage von Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß © Kielnhofer, Birnbaum

Koch dringend gesucht - Wirtin klagt ihr Leid: "In drei Jahren hat sich niemand gemeldet"

Im Eisenerzer Hof in Eisenerz will die Köchin nach 42 Jahren in Pension gehen. Nachfolger sind nicht in Sicht – und das schon seit drei Jahren, in denen händeringend jemand für die Vollzeitstelle gesucht wird.

Anita und Auguste Schopper suchen händeringend seit drei Jahren eine Köchin oder einen Koch © KK

Bedingte Haftstrafen - Polizist verstarb: Sanitäter und Zivi wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Fünf Monate und drei Monate bedingte Haft für Rettungssanitäter und Zivildiener: 46-jähriger Polizist aus dem Murtal verstarb, nachdem sie ihn nicht ins Krankenhaus mitgenommen hatten. Urteil nicht rechtskräftig.

Der Rettungssanitäter und der Zivildiener wurden am Landesgericht Leoben zu bedingten Haftstrafen verurteilt © Andreas Schöberl-Negishi

119 km/h Windböen: Sturm fegte durch Gösser Brauerei, Almhalter saß am Reiting fest

Das heftige Unwetter hält die Feuerwehren im Bezirk Leoben am Freitag weiter auf Trab, 21 Wehren waren am Donnerstag im Unwettereinsatz. In Leoben wurde mit 119 km/h die österreichweit drittstärkste Sturmböe gemessen.

Den Preßnitzgraben hat es in St. Stefan schlimm erwischt, stürmisch war es auch am Betriebsgelände der Gösser Brauerei © Ronald Schlager

Interview mit Ex-Ski-Star - Marcel Hirscher nach Erzbergrodeo-Premiere: "Es ist verrückt"

Das erste Mal ist Marcel Hirscher auch beim Red Bull Erzbergrodeo am Start. Im Interview erzählt er über seinen Bezug zum Erzberg, aber auch vom großen Respekt vor dem Berg. Und er hat auch Favoriten auf den Sieg.

Marcel Hirscher war beim Erzbergrodeo 2022 am Start © Jörg Mitter/Red Bull

Opfer der Klarna-Betrugsserie: 32-jähriger Leobener stolperte über angebliche Bikini-Bestellung

1000 Anzeigen in der Klarna-Betrugsserie liegen in Österreich mittlerweile vor. Christian Bartelme aus Leoben ist 32 Jahre alt und eines der zahlreichen Opfer. Die angeblich von ihm bestellte, aber nicht bezahlte Ware: ein Bikini und fünf Single-Shirts.

Diese Schreiben lagen im Postkasten des 32-jährigen Leobeners Christian Bartelme © Isabella Jeitler

Akt der Zerstörung in Leoben: Beim bunten Zebrastreifen prallen in der Kleinstadt Welten aufeinander

Nur fünf Tage nach der "Installation" wurde der bunte Zebrastreifen in Leoben mit schwarzer Farbe besprüht. Schon im Mai wurde eine Regenbogen-Flagge zerstört. Nicht nur in sozialen Netzwerken wird nun heftig diskutiert.