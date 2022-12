Magdalena und Leonie

Leonie: "Ich glaube, dass das Christkind ein Kleid anhat, das ausschaut wie ein Hochzeitskleid, so ein weißes. Und, dass es so groß ist wie ein Kind, weil es ja Christkind heißt. Und es hat Locken, aber keine wilden, sondern ganz kleine."

Magdalena: "Ich denke nicht, dass das Christkind Schuhe anhat, weil es ja Zauberkräfte hat und es keine braucht. Und Flügel hat es ganz sicher, weil wie soll es sonst von Europa nach Ägypten fliegen." Leonie: "Aber vielleicht kann es sich ja auch teleportieren, wie schafft es das sonst alles?"

Magdalena und Leonie sind sich nicht ganz einig, ob das Christkind Flügel hat, oder ob es sich vielleicht doch teleportieren kann © Isabella Jeitler

Magdalena: "Die Haare stelle ich mir hellblond und kurz vor. Die stören sonst ja, wenn das Christkind durch die Häuser fliegt. Und falls wer einen Christbaum hat, kann es sein, dass der dann umfällt, wenn das Christkind mit den Haaren hängen bleibt. Ich helfe dem Christkind beim Schmücken. Denn es hat ja so viel Arbeit, weil die Menschen so faul sind und den Baum nicht selbst schmücken, also braucht es meine Hilfe."

Maxi und Maxi

Maxi und Maxi - sind fest davon überzeugt, dass das Christkind einen Engelsring am Kopf hat © Isabella Jeitler

Maxi (gelbes T-Shirt): "Ich hab mich schon einmal am Heiligen Abend mit dem Ferngucker hinausgestellt und dann ist das Christkind vorbeigeflogen. Es hat einen Engelsring am Kopf. Goldene Haare hat es, Flügel und ein gold-weißes Kleid. Und es ist so mittelgroß, weil es sonst nicht alle Geschenke tragen kann."

Maxi (rotes T-Shirt): "Ich stelle mir vor, dass es ein weißes Kleid und goldene Locken hat. Mit einem gelben Engelsring. Weiße Flügel hat es auch. Schuhe braucht das Christkind nicht, es kann ja fliegen." Maxi (gelbes T-Shirt): "Naja, außer vielleicht Hauspatschen."

Florian, Viktoria, Isabell und Stephana

Florian: "Das Christkind hat, glaube ich, ein rotes Kleid an. Ich habe es bei mir daheim schon einmal gesehen. Es hat Stiefel an, weil es viel draußen im Schnee ist und es hat einen weißen Bart und ist ein Bub."

Florian, Viktoria, Isabell und Stephana © Isabella Jeitler

Stephana: "Ich glaube schon, dass das Christkind fliegen kann, es kommt ja beim Fester reingeflogen. Es ist sicher älter als ich, also schon erwachsen. Und es hat ein weißes Kleid mit goldenen Schneeflocken."

Viktoria: "Das Christkind hat ein weißes Kleid und Riesenflügel. Ich glaube, die sind so weiß-durchsichtig. Und lange Haare hat es auch."

Isabell: "Ich glaube auch, dass das Christkind Riesenflügel hat. Aber kurze Haare. Und es trägt ein weiß-blaues Kleid."

Mirjam

Mirjam ist sich sicher, dass das Christkind kurze Haare hat, es sei schließlich kein Rapunzel. © Isabella Jeitler

Mirjam: "Das Christkind ist kräftig, aber dünn. Und es ist blond und hat kurze Haare, es ist ja das Christkind und kein Rapunzel. Mein Bruder und meine Mama haben es schon einmal gesehen. Es hat ein rotes Kleid und weiße Flügel."