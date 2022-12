"Wikinger" Günter Bachler kämpft für die nordischen Kombiniererinnen

Günter Bachler setzte als Wikinger verkleidet beim Weltcup der nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer in Ramsau am Dachstein ein sichtbares Zeichen gegen die IOC-Entscheidung, die Damen bei Olympia 2026 in Italien nicht starten zu lassen.