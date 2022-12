Beste Unterhaltung verspricht der Theaterverein Freienstein seinem Publikum mit dem neuen Stück: Mit einer Komödie melden sich die Laiendarsteller aus der Coronapause zurück. Bereits seit Herbst probt der Theaterverein für die Aufführungen des Stückes "Am Dorfplatz", einer Komödie in drei Akten von Sigrid Schilmeier. Zur Aufführung kommt die Inszenierung an insgesamt drei Terminen, Premiere ist am Donnerstag, 29. Dezember, 19.30 Uhr in der Volksschule St. Peter-Freienstein.