Entrepreneurship – also Unternehmertum mit all seinen notwendigen Voraussetzungen – ist ein wichtiger Bestandteil in kaufmännischen Schulen. Seit vielen Jahren ist die HAK Eisenerz österreichweit ein Vorreiter in der Umsetzung. In Wien wurde diese Rolle nun bestätigt – und zwar mit dem "Advanced Level", das vom Bildungsministerium nach Erreichung bestimmter Kriterien vergeben wird.