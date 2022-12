Am Mittwoch, dem 21. Dezember, stehen vier junge Burschen vor einem Jugendschöffensenat am Landesgericht Leoben. Drei der vier Angeklagten legt die Staatsanwaltschaft zur Last, sie hätten im Juni in Kapfenberg eine obdachlose Frau durch das Versetzen von Faustschlägen und Tritten absichtlich schwer am Körper verletzt. Alle vier Angeklagten sollen darüber hinaus im August gemeinsam einen Raub begangen haben.