Vier Jahre ist es her, dass Peter Pulm ein Anruf von einem Kollegen aus New York City erreichte. Zu diesem Zeitpunkt saß der heute 38-jährige Montanist in seinem McKinsey-Büro in Wien. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 2014 für die internationale Unternehmensberatung tätig und weltweit viel unterwegs - etwa ein halbes Jahr lang in Australien und auch immer wieder in den USA. "Warum fliegst du denn eigentlich immer hin und her? Möchtest du nicht gleich fix in unser Büro in New York wechseln?", habe ihn der Kollege am Telefon gefragt.