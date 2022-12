Das Auftauchen der 15 Jahre alten, vermissten Hündin Rekja grenzt an ein kleines Weihnachtswunder. Am späten Abend des 22. Novembers ist die Hündin von ihrem Zuhause in Preg ausgebüxt und tauchte trotz großer Suchaktion mittels Drohne und Suchhundestaffel drei Wochen lang nicht wieder auf. Als ein Spürhund Rekjas Fährte vor einer Güllegrube verloren hatte, haben ab diesem Zeitpunkt viele die Hoffnung ganz aufgegeben, Rekja lebend wiederzufinden. Nicht aber Besitzerin Marion Nestler, wie sie erzählt: "Ich weiß, das klingt komisch, aber ich hab's einfach gespürt – sie ist nicht tot" – und tatsächlich, sie sollte Recht behalten.