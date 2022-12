Jedes Jahr, spätestens zu Beginn der Adventzeit, umschmeichelt ein Ohrwurm die Gehörgänge und erreicht in vielen Fällen das weihnachtlich gestimmte Herz. Gemeint ist der Weihnachtssong "Last Christmas" der britischen Popgruppe "Wham!", der die Menschen aus dem Radio, wie aus den Lautsprechern diverser Einkaufszentren durch die vorweihnachtliche Zeit begleitet.

Dabei gibt es Spekulationen darüber, ob diese Herz-Schmerz-Geschichte, verpackt in eine gefällige Melodie, nicht ursprünglich als Ostersong konzipiert gewesen sei und eigentlich "Last Easter" hätte heißen sollte. Gesungen und komponiert von George Michael, wurde dieser Song aus dem Jahre 1984 zu einem der am häufigsten gespielten Weihnachtslieder. Er wurde unzählige Millionen Mal verkauft und gestreamt.

Ein Song, der extrem polarisiert

Mittlerweile ist er zu dem Song geworden, der am stärksten polarisiert. So auch im vorweihnachtlichen Getriebe in der Region Leoben. Man mag ihn, oder man mag ihn gar nicht. Zwischentöne sind eher selten.

Christine Stenitzer aus Bruck arbeitet in Leoben © Brigitte Schöberl

"Ich hasse ihn", kommt es spontan von Christine Stenitzer aus Bruck, die Leoben arbeitet, als sie gefragt wird, wie ihr dieser Song gefällt: "Hassen ist zu viel gesagt", relativiert sie ihre Antwort sofort: "Ich habe dieses Lied einmal sehr geliebt, aber es wurde leider zu Tode gespielt. Heute schalte ich einfach aus." Und Stenitzer fügt hinzu, dass sie nun lieber traditionelle Weihnachtslieder höre.

Uschi Lorenz aus Leoben mit ihrem Sohn © Brigitte Schöberl

Ähnlich äußert sich auch Uschi Lorenz aus Leoben: "Der Song war nie meins, mir gefällt auch die Stimme nicht." Und sie erklärt, dass sie den Trubel, der um dieses Lied gemacht wird, nicht verstehen könne. Sie meint, es gebe genug schöne andere, englisch gesungene Lieder. "Dieser Weihnachtssong ist nichts Besonderes", findet sie.

Dass der Song einen englischen Text hat, stört auch Helma Gindl aus Leoben, obwohl sie das Lied eigentlich schön findet, und es gerne hört.

Helma Gindl aus Leoben © Brigitte Schöberl

Waltraud Knittelfelder aus Leoben mag das Lied eigentlich, aber sie verweist auf eine Coverversion, die ihr besser gefalle, nämlich die der deutschen Band "Element of Crime" mit ihrem Sänger Sven Regener. "Das sollte man sich einmal anhören", schlägt Knittelfelder vor.

Waltraud Knittelfelder aus Leoben © Brigitte Schöberl

Im Allgemeinen wird am häufigsten kritisiert, dass man den Song einfach zu oft höre. Dies sei früher noch ärger gewesen, weil man "Last Christmas" bereits im Oktober, November ständig im Ohr gehabt habe. "Wir finden es gut, dass man diese Berieselung ein wenig zurückgefahren hat. Eigentlich haben wir aber nichts dagegen, ihn zu hören", meint eine Familie aus Leoben.

Christoph Carp aus Leoben © Brigitte Schöberl

Das findet auch der Student Christoph Carp aus Leoben, der hinzufügt, dass dieser Song einfach zur Weihnachtsstimmung dazugehöre. Gerd Puchwein aus Niklasdorf, der generell kein Freund von Weihnachtsliedern ist, betrachtet den Song als Stimmungsmacher.

Gerd Puchwein aus Niklasdorf © Brigitte Schöberl

Und da ist man wohl beim stärksten Argument der Liebhaber von "Last Christmas" angekommen. Für sie gehört dieser Song einfach zu Weihnachten dazu. Es sei einfach ein Klassiker, meint Sabine aus Trofaiach. "Ich bin altmodisch", lacht Beate Bürger aus Leoben, "aber der Song ist so romantisch schön, und für mich einfach beruhigend."

Beate Bürger aus Leoben © Brigitte Schöberl

Und auch Hannah Fladischer aus Leoben, Jana Schalk aus Bruck, Nikolina Kojgo und Zeina Elshafei lieben diesen Song. Sie sind sich einig: "Wir können ihn nicht oft genug hören." Und die Streamingdienste am Handy machen das glücklicherweise auch möglich.

Nikolina Kojgo und Zeina Elshafei aus Leoben © Brigitte Schöberl