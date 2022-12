Mit großer Vorfreude hat das junge Partyvolk die Eröffnung der Diskothek Sixty in Niklasdorf erwartet, die am vergangenen Samstag wie ein Magnet in der ganzen Obersteiermark gewirkt hat. Nur einen Monat nachdem die legendäre Diskothek Bollwerk ihre Pforten für immer geschlossen hatte, luden die neuen Betreiber Johannes Weitzer und David Mandl aus Bruck zur ersten Partynacht.

Gäste stürmten den Garderobenraum

Der erhoffte Knüller endete für etliche mit Katerstimmung. Denn irgendwann zwischen ein und drei Uhr in der Früh, als gleichzeitig viele heimfahren und ihre Jacken holen wollten, versank die Garderobe im Chaos. Gäste stürmten den Garderobenraum, um auf eigene Faust nach ihren Utensilien zu suchen.

"Es hat sich schon bei der Abgabe der Jacken gestaut, als wir gekommen sind. Da haben wir das erste Mal befürchtet, dass das in einem Chaos enden könnte", meint eine 22-jährige Besucherin aus dem Bezirk Leoben. Sie war mit zwei Freundinnen in der Disco: "Wir wollten um zwei in der Früh aufbrechen, haben dann aber noch bis vier Uhr unsere Sachen gesucht", erzählt sie.

"Meine Jacke nur mit Glück gefunden"

Sie selbst habe mit einigem Glück ihre Jacke außerhalb der Garderobe gefunden. Die beiden Jacken ihrer Begleiterinnen seien nicht mehr auffindbar gewesen: "Viele tragen nur Markenware. Da kostet eine Winterjacke bald ein paar Hundert Euro", meint die Discobesucherin.

Dabei sei noch gar nicht zu reden von den Wertsachen, die viele in den Taschen gehabt haben: "Ich möchte nicht wissen, wie viele daheim nicht in ihre Wohnung gekommen sind, weil sie ihre Jacke mit dem Schlüssel nicht mehr gefunden haben."

"Wir können uns nur entschuldigen"

Die Betreiber sind nun nach den Problemen an der Garderobe bemüht, die Wogen zu glätten, nachdem ein Shitstorm auf Social Media über sie hereingebrochen ist: "Es stimmt, es war wirklich ein Horror. Wir können uns nur entschuldigen und sind bemüht, Step by Step alle Jacken zurückzugeben", erklärt Johannes Weitzer. Man habe Nachrichten von 30 Leuten erhalten, die noch auf der Suche nach ihren Jacken seien.

Der Ansturm sei einfach zu groß gewesen, sodass der Mitarbeiter an der Garderobe angesichts der andrängenden Massen die Nerven weggeworfen habe und die Leute auf eigene Faust in die Garderobe gestürmt seien, um ihre Sachen zu ergattern.

"Werden eine zweite Garderobe installieren"

Auch die Polizei, die vor Ort war, sei "ratlos" gewesen, wie man die Situation wieder einfangen hätte können, so Weitzer. Es sei aber sonst eine gelungene Eröffnungsparty mit etwa 3000 Gästen gewesen, merkt David Mandl an. Man werde aber in Zukunft eine zweite Garderobe installieren, um solche Situationen nicht mehr zu erleben, betonen Weitzer und Mandl.

Heimo Kohlbacher von der Landespolizeidirektion bestätigt, dass es gegen 2.30 Uhr einen Einsatz der Beamten der Polizeiinspektion Niklasdorf gegeben hat: "Es kam ein Anruf an die Landesleitzentrale mit dem Hinweis, dass es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen gebe", so Kohlbacher.

Als die Beamten dann in der Disco angekommen sind, hätten sie keinerlei Auseinandersetzung mehr wahrnehmen können: Sie hätten dort mit der Anruferin gesprochen, die ihnen geschildert habe, was sich an der Garderobe zugetragen habe und dass mehrere Sachen fehlen würden.

"Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts des Diebstahls oder der Sachbeschädigung. Mögliche Zeugen oder mögliche Opfer können sich bei der PI Niklasdorf melden", so Kohlbacher. Bisher habe sich erst ein Opfer gemeldet.