Insgesamt 500 Millionen Euro investiert der Technologiekonzern AT&S bis 2025 in seinen Standort in Leoben, 700 neue Arbeitsplätze sollen im Zuge der Erweiterung geschaffen werden. Um für die Dauer der großräumigen Bauarbeiten am Gelände des Unternehmens Platz zu schaffen, musste man am Prettachfeld in Leoben-West neben dem Baumarkt Hornbach große provisorische Parkflächen für die Mitarbeiter der AT&S schaffen.