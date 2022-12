Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, heizte ein 57-Jähriger seinen Kanonenofen an, der sich in der am Haus angebauten Garage befindet. Der Mann begab sich daraufhin wieder zurück ins Wohnhaus. Etwa eine Stunde später nahm seine 61-jährige Lebensgefährtin Rauch aus der Garage wahr und wählte den Notruf.

Das neben dem Ofen gelagerte Holz dürfte sich entzündet haben. Der Brand konnte von den beiden Personen selbstständig gelöscht werden.