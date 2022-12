Ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, gekleidet in Hemd und Jeanshose, ein Lächeln auf den Lippen: Wer Michael sieht, würde nicht vermuten, dass er obdachlos ist. Und doch ist der 48-Jährige an diesem Tag in der Notschlafstelle der Caritas, dem "Haus Franziskus", in Leoben-Lerchenfeld aufgewacht. Wie auch schon an vielen Tagen zuvor. Und wohl auch noch an einigen Tagen danach.

Der gebürtige Burgenländer, der seit 30 Jahren in der Obersteiermark lebt, ist aktuell Gast in der Sozialeinrichtung. "Erstmals war ich im März 2022 hier. Dann drei Monate nicht, weil ich bei einem Freund untergekommen bin, und seit September bin ich wieder hier", erzählt Michael.

So lange wie nötig, so kurz wie möglich

Eigentlich sieht das Konzept der Notschlafstelle eine maximale Dauer von 30 Nächtigungen vor. Janina Riedler, Teamkoordinatorin vom Haus Franziskus, erklärt aber: "Das ist oftmals einfach nicht möglich, deshalb gilt: So lange wie nötig, so kurz wie möglich."

Um Gästen den Schritt zurück in ein eigenständiges Leben zu erleichtern, werden neben den Nächtigungen auch Beratungen angeboten - beispielsweise bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche.

Die Arbeit war auch für Michael ein entscheidender Faktor: "Nach Abschluss der Fachschule für Keramik und Ofenbau habe ich immer gearbeitet. Zuletzt bei einem Baumarkt in Leoben", erzählt er. "Die Coronazeit hat mich gebrochen. Ich habe zuerst meinen Job verloren und dann die Wohnung."

Schuld seien aber nicht Einsparungen oder Kündigungen gewesen, im Gegenteil: "Die Arbeit ist in der Coronazeit nicht weniger geworden, sondern mehr. Durch Click & Collect gab es weit mehr Aufwand. Wir mussten für 2000 Leute den Einkauf vorbereiten, das war eine logistische Meisterleistung. Ich war wochenlang zwölf Stunden am Tag in der Firma", sagt Michael.

Psychisch am Ende

Solange, bis es nicht mehr ging: "Ich war psychisch fertig und nicht mehr fähig arbeiten zu gehen. Wenn dann das Einkommen fehlt, kann man auch die Wohnung und den Strom nicht mehr zahlen."

Der Weg in die Notschlafstelle sei dennoch kein leichter gewesen: "Die Scham überwiegt. Man braucht Zeit, bis man hingeht. Ich hatte ja ein ganz normales Leben, und mir war nicht bewusst, dass es Leute gibt, die eine Notschlafstelle brauchen. Das kriegt man ja nicht mit. Dabei kann es jedem passieren."

Wie viele Leute tatsächlich auf das Angebot angewiesen sind, führt Riedler aus: "Wir haben im Schnitt fünf bis sechs Gäste pro Nacht. Letzte Nacht waren es neun." Meist seien es mehr Männer, altersbezogen wäre ein großer Teil zwischen 30 und 50 Jahren. "Ganz selten haben wir auch Minderjährige - und auch eine Gruppe von Personen über 80", sagt Riedler.

Dringende Suche nach Freiwilligen

Trotz der hohen Nachfrage bleibt die Notschlafstelle tagsüber geschlossen - gerade in den Wintermonaten ist für alle Beteiligten nicht einfach, die Gäste - egal bei welchem Wetter - wegzuschicken. "Leider ist es aufgrund fehlender finanzieller Mittel und Strukturen nicht anders möglich", sagt Riedler. Aus Brandschutzgründen und wegen der Haussicherheit könne die Notschlafstelle nicht ohne Mitarbeiter offen bleiben. An freiwilligen Helfern würde es aber schlichtweg fehlen.

Was das für Michael und alle anderen bedeutet? "Gott sei Dank gibt es das Einkaufszentrum", sagt der 48-Jährige. Auch der Bahnhof sowie der Verein Wendepunkt seien gefragte Anlaufstellen - "einfach irgendwo, wo es warm ist." Auch an diesem Tag heißt es für ihn auf in den Regen - bevor er am Abend in die Notschlafstelle zurückkehren kann, wo ein sauberes Bett und ein Dach über dem Kopf auf ihn warten.