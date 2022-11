Dass Politiker unterschiedlicher Parteien für ein gemeinsames Ziel kämpfen, ist in Zeiten, in denen gegenseitiges Anpatzen fixer Bestandteil des politischen Alltags geworden sind, durchaus bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist es, wenn Bürgermeister aus gleich acht Gemeinden regelmäßig zusammenkommen, um sich überparteilich auszutauschen, Probleme zu diskutieren und im besten Fall gemeinsame Lösungen zu finden.

Die VP-Bürgermeister Erich Ofner aus Kraubath, Joachim Lackner aus Traboch, Mario Angerer aus Kalwang und Andreas Kühberger aus Mautern sowie die SP-Bürgermeister Ronald Schlager aus St. Stefan, Karl Fadinger aus St. Michael, Karl Dobnigg aus Kammern und Marc Landl aus Wald am Schoberpass verfolgen mit ihren Netzwerktreffen genau dieses Ziel.

"Synergien auch ohne Gemeindefusion"

"Anfangen hat es eigentlich mit gemeinsamen Einkaufsplänen und dem Gedanken, Synergien zu schaffen, auch ohne Gemeindefusion", erklärt Lackner. "Wir kleinen Gemeinden müssen überparteilich agieren. Im Fokus steht nicht die Partei, sondern die Sache und der Vorteil beziehungsweise die Erleichterung für den Bürger", fasst Ofner zusammen. Landl ergänzt: "Man muss ja in Wahrheit nichts neu erfinden, weil es alles schon einmal gegeben hat. Deshalb ist es wichtig, dass man vernetzt ist und seine Erfahrungen weitergeben kann."

Hinzu komme, dass man als Einheit von acht Gemeinden einfach "mehr Gewicht" habe, als es eine einzelne kleine Gemeinde haben könne, so Landl. Zum Beispiel auch bei gemeinsamen Schreiben, zum Beispiel ans Land, wie Lackner ausführt. Und: "Mit Andreas Kühberger als Nationalratsabgeordnetem haben wir zudem auch einen guten Zugang zum Bund."

Regelmäßiger Austausch

Initiiert worden sei das Treffen vor einigen Jahren von den vier Gemeinden St. Stefan, St. Michael, Traboch und Kraubath. Nachdem die Netzwerktreffen aufgrund der Pandemie ein wenig ins Stocken geraten sind, treffen sich die Bürgermeister wieder regelmäßig alle Vierteljahre - und das sei aktuell wichtiger denn je, wie Ofner ausführt: "Es geht um die gegenseitige Unterstützung und darum, Ideen gemeinsam umzusetzen - auch jetzt, wo alle Gemeinden finanziell am Limit sind."

Beim jüngsten Treffen, das dieses Mal in Kammern stattfand, standen deshalb auch die Teuerungen, und die damit einhergehenden Herausforderungen für Gemeinden im Fokus. Gleichzeitig können durch die Netzwerktreffen aber auch Kostenerleichterungen geschaffen werden: durch den gemeinsamen Einkauf etwa von Streumittel: "Es geht also nicht nur darum, Erfahrungen auszutauschen, sondern auch um den günstigeren Einkauf", so Lackner.

Sicherung der Nahversorgung

Aber auch anderen Themen stehen auf der Tagesordnung: "Eines der Hauptthemen dieser Treffen ist die Sicherung der Nahversorgung, die alle Gemeinden betrifft. Oder auch die Raiba-Stellen, die aus den Ortsschaften in die Kompetenzzentren abwandern. Da heißt es, Vorsorge zu treffen", berichtet Schlager. Auch die Kinderbetreuung, der öffentliche Verkehr, Förderungen, Straßensanierungen oder Verwaltungsabläufe werden häufig thematisiert. Kurzum: Themen, die aktuell und in jeder Gemeinde präsent sind, so Ofner und Lackner.

"Das Netzwerktreffen ist ein sichtbares Zeichen des Miteinanders. Auch wenn wir verschiedenen Parteien angehören, so steht der Mensch im Mittelpunkt", resümiert Dobnigg.