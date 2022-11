Mit drei kleinen, erlesenen Kunstkalendern für das Jahr 2023 warten Georg Frena und Johannes Silberschneider auf. Der Grazer Volkskundler und der Schauspieler, der seine Wurzeln in Mautern hat, kennen sich seit 17 Jahren und ergänzen sich in ihrer Leidenschaft für das Werk der Maler Matthäus Loder und Julias Wegerer. Beiden geht es darum, steirische Kunst- und Kulturschätze nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.