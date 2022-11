Die Auszahlung des Klimabonus fühlt sich für viele Leute mittlerweile an wie eine endlose Geschichte. "Ich warte auch noch. Obwohl ich seit 2005 wirklich eine beträchtliche Summe an Steuern bezahlt habe", meint ein in Leobener lebender Angehöriger eines anderen EU-Staates. Es gehe ihm gar nicht in erster Linie um das Geld, sondern um die Argumentation mit diversen "Datenproblemen", mit der um Verständnis für die monatelange Verzögerung des Klimabonus geworben werde.