Wie Besucher vom Krampuslauf in St. Peter-Freienstein berichten, sei es dort am Samstag offenbar noch ziemlich zur Sache gegangen. "Ich wusste gar nicht, wo ich hinschauen soll. Nach vorne auf den Lauf oder hinter mich, wo gerauft wurde", erzählt etwa eine 20-jährige Trofaiacherin der Kleinen Zeitung. "Einem Mann, der hinter uns stand, wurde von jemandem ein heftiger Kopfstoß versetzt. Er wurde dann von der Rettung versorgt", so die junge Frau. Auch habe sie beobachtet, wie eine Frau auf einen Polizisten "losgegangen" sei, so die Trofaiacherin.