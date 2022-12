Um das erklärte Klimaziel in Österreich zu erreichen, nämlich bis 2040 klimaneutral zu sein, braucht es noch viele 180-Grad-Wendungen und nachhaltige Lösungen. Auf gutem und ganz besonders grünem Weg dorthin ist der Innovationsverbund "NEFI" (New Energy For Industry) – ein Team von der Montanuni Leoben leitet das Programm, das vorsieht, Firmen beim Energiesparen und Einsparen von CO₂ zu helfen.