Sparmaßnahmen in Leoben

Weihnachtslichter leuchten weiterhin, wenn auch weniger

Hell erleuchtete Städte und Gemeinden in der Weihnachtszeit - was unter normalen Umstände für große Freude sorgt, ruft in Zeiten der Energiekrise vielfach Kritiker auf den Plan. Im Bezirk Leoben gibt es unterschiedliche Lösungsansätze.