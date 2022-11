Laut aufheulende Motoren, knallende Auspuffanlagen, quietschende Reifen - in den vergangenen Wochen häufen sich Beschwerden von Bewohnern des Leobener Stadtgebiets über rücksichtslose Raser, die die Straßen unsicher machen. Die Leute fühlen sich durch den teils ohrenbetäubenden Lärm oft auch an Wochenenden in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt, aber vor allem auch massiv gefährdet.