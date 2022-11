Bei den traditionellen Barbarafeierlichkeiten Anfang Dezember ließen es sich die Verantwortlichen der VA Erzberg nie nehmen, das Geschäftsjahr Revue passieren zu lassen. In diesem Jahr wird es keine große Feierlichkeit geben. Die "Unsicherheiten und Risiken einer hoffentlich abklingenden Corona-Pandemie" seien zu unwägbar. "Vielleicht sind wir auch zu vorsichtig, aber in diesem Jahr wird es nur eine Festmesse in der Oswaldikirche und einen Friedhofsgang geben", erklären die beiden Geschäftsführer Josef Pappenreiter und Christian Treml.