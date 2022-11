Seit dem aktuellen Schuljahr wird in der VS Leoben-Pestalozzi auch Englisch als Unterrichtssprache angeboten. Ein ähnliches Angebot eines Englisch-Schwerpunktes gibt es auch im Europagymnasium Leoben. Derzeit unterrichten in der englischsprachig geführten Mehrstufenklasse der Volksschule speziell ausgebildete Lehrerinnen 14 Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur vierten Schulstufe. Auch eine englischsprachige Freizeitbetreuerin ist mit dabei. Im Europagymnasium Leoben sind 14 Schüler mit Muttersprache Englisch auf alle Schulstufen aufgeteilt, die von einem Native Speaker unterrichtet werden.