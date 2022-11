Das tägliche Öffnen des Adventkalendertürchens verkürzt in der Weihnachtszeit nicht nur vielen Kindern die Wartezeit auf das Christkind, sondern sorgt auch noch im Erwachsenenalter für freudige Gesichter. Eine Freude, die durch den "umgekehrten Adventkalender", zu dessen Durchführung die Caritas Steiermark in diesem Jahr wieder aufruft, sogar ganz einfach verdoppelt werden kann.

Anstatt täglich ein Türchen zu öffnen, soll - beginnend mit 1. Dezember - jeden Tag im Advent eine Packung unverderblicher Lebensmittel oder ein Hygieneartikel in einer Schachtel gesammelt werden, sodass bis Weihnachten ein gut gefülltes Paket voller Artikel des täglichen Gebrauchs für Menschen in Not zusammenkommt. Diese Schachteln sollen schließlich als eine Art Weihnachtsgeschenk an Personen übergeben werden, denen es am Allernötigsten fehlt. Abgegeben werden können die "umgekehrten Adventkalender" steiermarkweit an ausgewählten Abgabestellen - auch in der Caritas Notschlafstelle Haus Franziskus in Leoben-Lerchenfeld.

Janina Riedler, Teamkoordinatorin der Caritas Notschlafstelle Haus Franziskus in Leoben-Lerchenfeld © Riedler

400 Nächtigungen mehr als im Vorjahr

"Die Spenden kommen Menschen hier vor Ort zugute", betont Janina Riedler, Teamkoordinatorin der Notschlafstelle. Nicht nur, weil es kompliziert wäre, die Sachspenden entsprechend weiterzuverteilen, sondern vor allem auch deshalb, weil der Bedarf gegeben ist. Die Nachfrage in der Caritas Notschlafstelle sei groß, seit März habe es einen merklichen Anstieg gegeben: "Wir haben heuer schon 400 Nächtigungen mehr verzeichnet als im Vorjahr. Dabei sind es noch gut zwei Monate bis Jahresende", führt Riedler aus.

Deshalb sind in der Leobener Notschlafstelle auch abseits der Adventkalender-Aktion Spenden von haltbaren Lebensmittel sowie Hygieneartikel jederzeit herzlich willkommen. "Dringend benötigt werden bei uns Hygieneartikel, vor allem Männerduschgel sowie Einwegrasierer für Männer", berichtet Riedler. Bei den Lebensmitteln sei man sehr flexibel, wichtig sei dabei aber, dass die Produkte lange haltbar sind. "Also Konserven, Packerlsuppen, Sugo, Nudeln, Reis oder Zucker", berichtet Riedler.

Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage seien aber auch "Zeitspenden" sehr gefragt: "Wir suchen dringen freiwillige Mitarbeiter für Nachtdienste", lässt Riedler wissen.

Weitere Abgabestellen

Neben der Notschlafstelle Haus Franziskus in Leoben-Lerchenfeld in der Karrergasse 10 (Pfarre Lerchenfeld), stehen in Leoben auch die Beratungsstelle für Existenzsicherung am Marienplatz 2 (Pfarre Waasen), sowie der Carla Sachspendenmarkt in der Franz Josef-Straße 23 als Abgabestellen für die umgekehrten Adventkalender zur Verfügung. Weitere Infos zu den Abgabestellen sind online auf der Homepage der Caritas zu finden.