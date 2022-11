Wie sehr die Teuerung die Menschen trifft, weiß das Land Steiermark aus diversen Zahlen. So bekamen im vorigen Winter im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 1003 und im Bezirk Leoben 871 Personen einen Heizkostenzuschuss des Landes. In diesem Jahr ist die Zahl der Anträge bereits um mehr als 50 Prozent höher. "Wir haben diesen Zuschuss heuer zuerst von 120 auf 170 Euro erhöht und jetzt sogar verdoppelt, weil ja auch die Heizkosten explodiert sind", sagt dazu Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) bei einem Pressegespräch im Gasthof Riegler in Bruck. Was Kampus besonders betroffen macht: "Mehr als 80 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher sind Pensionisten, sie können also überhaupt nichts tun, um ihr Einkommen zu verbessern." Die Ansuchen kann man derzeit bei den Gemeinden stellen.