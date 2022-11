Die Begeisterung für die Musik ist Robert Stützle, Komponist und Bandleader der Latin-Band "Tres Allegrias", sowie Leobens Musikschuldirektor Heinz Moser ins Gesicht geschrieben. Die beiden Vollblutmusiker werden nicht müde, von ihrem neuesten Projekt zu erzählen und haben dabei auch die Direktoren der Musikschulen Bruck, Kapfenberg und Kindberg - Andreas Farnleitner, Helmut Traxler-Turner, und Klaus Steinberger, ins Boot geholt. Herausgekommen ist ein durchkomponiertes Konzert für ein sinfonisches Orchester und die auf lateinamerikanische Musik spezialisierte Band. Brasilianische Rhythmen wie Bossa Nova, Samba, Afoxé oder Ijexa verleiten zum gedanklichen Mitgrooven.

"Das Stück ist überhaupt nicht einfach zu spielen und braucht einfach Profimusikerinnen und -musiker, weil alles sehr anspruchsvoll ist. Den Teil des sinfonischen Orchesters haben Lehrende dieser Schulen übernommen", erzählen Stützle und Moser. Insgesamt 40 Mitglieder hat das große Orchester, wobei zwölf davon von "Tres Allegrias" kommen. "Ich wollte für die spezielle Komposition wirklich gute Leute haben und muss sagen, es ist wirklich etwas Tolles geworden", sagt Stützle überzeugt.