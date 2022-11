Am Wochenende tanzten noch mehr als 3000 Fans bei der "Closing Party" in der legendären Disco Bollwerk in Niklasdorf begeistert ab. Schon am Tag darauf fiel im "Werk 1" der Stern vom Discohimmel. Ein Stern, der einen Namen trägt - den des Bollwerks nämlich. Dem zentralen Beleuchtungs- und Dekoelement weinen viele eingefleischte Bollwerk-Fans nach, die sich in den vergangenen 23 Jahren auf den Tanzflächen und an den Bars von Discobetreiber Martin Fritz vergnügt haben, der nun endgültig Schluss mit diesem Standort machte - und ihn verpachtete.