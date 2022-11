Jetzt ist alles unter Dach und Fach und die Tinte am Papier bereits getrocknet - das Auktionshaus Aurena hat die Sonnberglifte in Wald am Schoberpass aus dem Konkurs gekauft. Das erklärte Ziel: das Skigebiet zu erhalten, heißt es aus der Firmenzentrale. "Wir führen schon Gespräche mit lokalen und regionalen Akteuren, aber auch mit potenziellen Investoren", teilt Jürgen Blematl, technischer Direktor von Aurena, am Dienstag mit. Der Kauf erfolgte vor knapp einem Monat.