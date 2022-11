Die Überraschung war groß, als Heinz-Peter Koch, das Urgestein des Volleyballsports in Eisenerz, am 28. Oktober per Mail bekannt gab, dass er mit 1. November seine Funktion als Leiter der Sektion Volleyball beim WSV Eisenerz, die er 36 Jahre lang innehatte, zurücklegt. 1986 hatte er diese von seinem Mentor Wolfgang Meixner übernommen.