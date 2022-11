Irgendwie scheint auf der Mugel, besser gesagt im Schutzhaus, der Wurm drinzustecken. So richtig will das mit der Pächtersuche einfach nicht klappen. Viele haben sich am Hausberg der Leobener, Niklasdorfer und Oberaicher schon versucht, viele sind gescheitert. So auch Walter Möslinger, derzeit noch Pächter vom Mugel-Schutzhaus – aber nicht mehr lange. Ab April ist die Hütte, Eigentum des Österreichischen Touristenklubs, sozusagen wieder zu haben.