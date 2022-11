In der Zeit zwischen 20 Uhr bis gegen 07.45 Uhr wurden in der Nacht auf Sonntag durch bislang unbekannte Täter an mehreren Tatorten im Stadtgebiet von Leoben Sachbeschädigungen durch Fußtritte gegen Außenspiegel von Autos und Verkehrszeichen sowie versuchte Sachbeschädigungen durch Fußtritte gegen Seitenscheiben von Fahrzeugen begangen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die Unbekannten von Leoben-Lerchenfeld über den Kreuzfeldweg bis hin zur Seegrabenstraße zu Fuß fortbewegt hatten. Entlang dieser Route konnten bisher insgesamt 20 Sachbeschädigungen und fünf versuchte Sachbeschädigungen an PKWs und Verkehrszeichen festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Die Ermittlungen laufen. Augenzeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Leoben-Josef-Heißl-Straße unter der Telefonnummer 059133/6391 in Verbindung zu setzen.