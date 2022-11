Eine große Sammlung voller Ansichtskarten, verpackt in eine Schachtel, weckten bei Gerald Schmid (54) aus Mautern das Interesse, sich näher mit Fotografien seines Heimatortes zu beschäftigen. Dass daraus ein tiefes Eintauchen in die Welt der Aufnahmen, Dokumente und Geschichten wurde, war vor zehn Jahren noch nicht absehbar.

"Ich bin draufgekommen, wie interessant es ist, das Lebensgefühl einer Zeit zu entdecken, wenn man sich die Fotos genauer anschaut. Da fallen vielen Menschen gleich Geschichten dazu ein, sie erkennen Personen wieder oder auch Dinge, die damals wichtig waren, die es jetzt aber so nicht mehr gibt", erzählt er und zeigt auf ein Foto, wo ein Mann in den 1960er-Jahren in einer Gasthausküche auf einer Waschmitteltrommel sitzt.

Jedes Haus auf den beiden Plätzen wurde zur besseren Orientierung nummeriert © Johanna Birnbaum

Schmid erzählt, schon unglaublich viele Fotos von Mautern über Jahrzehnte verteilt zu haben. "Ich habe die Fotos teilweise geschenkt bekommen, teilweise auf Nachfrage erhalten, aber auch einfach entdeckt", beschreibt er, wie er zu den fotografischen Schätzen gekommen ist. "Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die mein Buch in Händen halten, bei Fotos hängen bleiben und sich erinnern, an Personen, an Erlebnisse." Auch Vergleiche, wie hat etwas früher ausgeschaut, wie jetzt, seien dabei interessant. Wandel vollziehe sich schleichend und sei meist erst in der Rückschau wahrnehmbar, ist Schmid überzeugt, der hinzufügt, dass es deshalb ein Buch geworden sei, weil "ich selbst sehr bibliophil bin. Vielleicht ist das auch eine fotografische Ergänzung der Ortschronik von Josef Orasche."

Auf 250 Seiten erzählt Gerald Schmid mittels Fotos und Dokumenten die Geschichte des Haupt- und des Josefiplatzes samt den dort befindlichen Häusern © Johanna Birnbaum

Durch die Fülle seiner Fotos fasste er vor mehr als einem Jahr den Entschluss, "Mautern im Wandel der Zeit" in mehreren Bänden darzustellen. "Ich habe mich bei dem ersten Buch auf den Marktbach, der einmal durch den Ortskern führte, sowie den Haupt- und den Josefiplatz samt den dort befindlichen Gebäuden und Menschen konzentriert. Erst wollte ich nur eine Art Fotobuch machen, habe aber schnell erkannt, dass man schon Erklärendes hinzufügen muss", lässt er wissen.

Entstanden ist ein Buch, das sehens- und lesenswert ist. Schmid legte dabei sehr viel Wert auf die hohe Qualität der Fotos. "Dass man darauf achten muss, hat mir auch Johannes Silberschneider, den ich um seine Meinung nach einem Erstentwurf gefragt habe, unmissverständlich gesagt", betont er und schmunzelt. Augenzwinkernd bemerkt er auch, dass der nächste Band noch Zeit benötigen werde.