69 Medaillen hängen neben Dominik Maiers Bett an der Wand in seinem Zuhause in Trofaiach - 69 Stockerlplätze und 69 Jubelschreie, auf die der 27 Jahre alte Special Olympics-Sportler schon jetzt zurückblicken kann. Die wohl gewichtigste Auszeichnung hält Maier aber stolz in seinen Händen - einen 18 Kilogramm schweren Diskuswerfer mit einer ganz speziellen Gravur: "Special Olympics Sportler des Jahres 2021 - Dominik Maier - Langlauf" steht darauf geschrieben. Was die Statue für den 27-Jährigen bedeutet - dafür braucht es keine Worte. Das Glitzern in seinen Augen, das breite Grinsen bis über beide Ohren hinweg und der Stolz, mit dem er den Diskuswerfer herzeigt, sprechen Bände und könnten Worte wohl kaum beschreiben.