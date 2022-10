Den Hammer schwingt Georg Antoniol aus St. Stefan schon, seit er ein kleiner Bub war, wie der 36-Jährige erzählt: "Das ganze Handwerk hab ich von meinem Papa gelernt." Eine Menge Zeit habe er in seiner Kindheit obendrein in der Werkstatt am Bauernhof seines Nachbarn verbracht, wo er schon mit fünf, sechs Jahren seine ersten Schnitzer im Holz machen durfte. "Mir hat es irrsinnig getaugt, etwas Schönes zu schaffen", sagt er. Das früh geborene Interesse brachte ihn Jahre später dazu, den Beruf des Tischlers zu erlernen, und verhalf ihm nun zum Titel "Österreichs bester Macher".