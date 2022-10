Einmal bei einer Krampusgruppe mitlaufen - das war schon immer ein großer Traum von Andreas Marold aus Leoben. Durch einen Badeunfall im Juli 2007 in seiner einstigen Heimat Stainach sollte dieser aber vorerst in weite Ferne rücken. Der mittlerweile 24-Jährige sitzt seit damals im Rollstuhl, ist motorisch stark eingeschränkt und nonverbal, aber geistig fit. Kommuniziert wird entweder mithilfe eines Spezial-Laptops oder über Mimik: Zunge raus bedeutet "ja", Zunge rein heißt "nein". An der Erfüllung seines großen Traums hat er trotz Rückschlägen und Frustration aber immer festgehalten.

Faszination Krampus

"Als Andi noch ein Kind war, waren wir schon immer mit ihm bei Krampusläufen. Das Brauchtum und das Krampusspiel zwischen Gut und Böse haben ihn schon immer fasziniert", erklärt Mama Gudrun Marold. Weil Anfragen bei bestehenden Kramusgruppen aber abgelehnt wurden - mit der Begründung, dass es zu gefährlich sei, einen Rollstuhlfahrer mitzunehmen und die Verantwortung zu groß sei, wie Gudrun Marold berichtet - hat Andi im Jahr 2020 via WhatsApp kurzerhand seine eigene inklusive Krampusgruppe gegründet: die Hochofen Teifl'n.

Die Maske und das Kostüm wurden genau angepasst © KK

Dabei gehe es Andreas aber nicht nur um das Krampus-Sein, sondern um das gesamte Brauchtum und darum, dass dieses weitergelebt wird, betont seine Betreuerin Viktoria Fuchs. Schließlich fördere dieses die Gemeinschaft in der Gesellschaft, durch gemeinsame Interessen könnten zudem Barrieren überwunden werden, ist Andreas überzeugt. "Das ist genau das, was ich mit meiner Krampusgruppe möchte", lässt er wissen.

Mit Willenskraft und Überzeugung

Die "Hochofen Teifl'n" sind daher nicht nur Erfüllung einer großen Leidenschaft, der 24-Jährige verfolgt mit der inklusiven Krampusgruppe auch ein klares Ziel: "Ich möchte damit der Gesellschaft zeigen, dass alle die gleichen Chancen verdient haben - egal ob man eine Behinderung hat, oder nicht."

Andreas Marold gemeinsam mit seiner Betreuerin Viktoria Fuchs © Verena Strobl

Dank dieser Überzeugung und seiner großen Willenskraft haben die "Hochofen Teifl'n" nicht nur bereits ein eigenes Logo sowie ein Gruppenschild, Flyer und Visitenkarten sind ebenfalls vorhanden. Und auch Andreas maßangefertigtes Krampus-Kostüm wartet bereits auf einen Einsatz. Möglichkeiten dazu gibt es am 18. November in Trofaiach, am 2. Dezember im Altenmarkt bei St. Gallen sowie am 5. Dezember in Kleinlobming - dort sind die "Hochofen Teifl'n" bei Krampusläufen dabei.

Mitglieder jederzeit willkommen

Für Andreas Marold ist die Gründung einer inklusive Krampusgruppe übrigens nur ein weiterer Schritt, um auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen. Schon im Jahr 2017 hat er mit der Veröffentlichung seiner Biografie dasselbe Ziel verfolgt. "Inklusion ist immer so leicht dahin gesagt. In Wirklichkeit sind wir aber noch meilenweit davon entfernt. Gerade weil Andi beide Seiten kennt - ohne und mit Beeinträchtigung - ist es ihm so wichtig, dass Inklusion tatsächlich gelebt wird. Schließlich kann niemand etwas dafür, dass er beeinträchtigt ist", sagt Gudrun Marold.

Aktuell befinden sich die "Hochofen Teifl'n" noch im Aufbau, erklärtes Ziel sind zehn bis zwölf fixe Mitglieder, um an Läufen teilnehmen zu können - nicht nur Krampusse, auch Engerl oder Hexen sind gefragt. Willkommen ist jeder, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, ob jung oder junggeblieben. Voraussetzung sei aber, dass Menschen mit Beeinträchtigung eine betreuende Person dabei haben und das Kostüm selbst mitbringen, führt Gudrun Marold aus. Ansonsten gilt: "Niemand soll aus unserer Gruppe ausgeschlossen werden. Ich würde gerne zeigen, dass jeder Mensch ein wertvoller Teil der Gesellschaft ist und dass nichts unmöglich ist", lässt Andi wissen.